Acordo Israel-Emirados Árabes será assinado em 15 de setembro na Casa Branca

Israel e Emirados Árabes Unidos vão assinar um acordo mediado pelos Estados Unidos na Casa Branca em 15 de setembro para normalizar suas relações, disse uma autoridade americana nesta terça-feira.

Este será o primeiro acordo de Israel com um país do Golfo e o terceiro com um Estado árabe depois dos assinados com Egito e Jordânia.

O estabelecimento de relações diplomáticas entre Israel e aliados dos EUA no Oriente Médio, incluindo as monarquias do Golfo, é uma peça-chave da estratégia do presidente Donald Trump para conter o Irã.