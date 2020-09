Chade discute com Israel 'possível abertura' de embaixada em Jerusalém

Uma delegação do Chade se reuniu, nesta terça-feira (8), em Jerusalém com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para discutir a "possível abertura" de uma embaixada do Chade na Cidade Santa, segundo as autoridades israelenses.

Netanyahu, que atualmente quer normalizar as relações entre Israel e o mundo muçulmano em geral e árabe em particular, anunciou em janeiro de 2019 a retomada das relações diplomáticas com o Chade, após 47 anos de interrupção, durante uma reunião em Djamena com o presidente Idriss Déby Itno.

Nesta terça-feira, em Jerusalém, uma delegação liderada por Abdelkerim Idriss Déby, um dos filhos do presidente do Chade, e o chefe de inteligência Ahmed Kogri, se reuniu com Netanyahu e com o chefe do Conselho Nacional de Segurança, Meir Ben Shabbat, disseram as autoridades israelenses.

"Após a retomada das relações com Chade, discutimos sobre a nomeação de embaixadores e a abertura de missões diplomáticas, incluindo a possibilidade de abrir uma embaixada em Jerusalém", declarou no Twiter Netanyahu, cuja assessoria de imprensa também destacou discussões sobre terrorismo, segurança cibernética e agricultura.

Essa visita ocorre menos de um mês após o anúncio de um acordo entre Israel e Emirados Árabes Unidos previsto para ser assinado em 15 de setembro, que passa a ser o terceiro país árabe, depois do Egito e Jordânia, e o primeiro do Golfo, a normalizar suas relações com Israel.