Comunicado do Business Wire :Invivoscribe, Inc.

A Invivoscribe, Inc., pioneira do setor em desenvolver e comercializar produtos para diagnósticos e reagentes para neoplasias hematológicas, anunciou os principais integrantes da equipe de liderança contratados para dirigir a Invivoscribe Therapeutics, Inc., sua organização de desenvolvimento de medicamentos completamente integrada.

Recentemente, a Invivoscribe Therapeutics licenciou um programa de pequenas moléculas da Domainex, como pequenas moléculas de primeira classe para uma enzima-alvo difícil no tratamento de leucemia mieloide aguda (LMA). Este e outros programas de pequenas moléculas permitirão que a Invivoscribe aproveite sinergias com a sua especialidade interna, já existente, de desenvolver e aplicar diagnósticos, associadas ao acesso de pacientes ao desenvolvimento significantemente acelerado de medicamentos com custos muito menores.

A Invivoscribe contratou Loui Madakamutil para liderar a nova divisão, como diretor científico e também co-fundador. Mais recentemente, Loui foi vice-presidente sênior e chefe de Descoberta e Desenvolvimento Pré-clínico na Nektar Therapeutics. Anteriormente, Loui assumiu cargos importantes nas grandes empresas farmacêuticas Celgene, Takeda e JnJ. Loui tem mais de 20 anos de experiência na conceitualização de projetos inovadores e desenvolvimento clínico de candidatos a medicamentos. Outra contratação importante para a divisão de terapêuticos é Ken Goodwill, graduado pela MIT e Berkeley, que atuou por 14 anos em diversos cargos de desenvolvimento pré-clínico na Takeda. Ken ajudará a dirigir atividades químicas, desenvolvimento e fabricação de medicamentos.

"Loui e Ken trazem ampla experiência no desenvolvimento pré-clínico de medicamentos e no setor farmacêutico, e esperamos que avancem rapidamente em nossa visão de medicina de precisão", disse Jeffrey E. Miller, diretor científico e diretor executivo da Invivoscribe, Inc.

"A iniciativa da Invivoscribe de se lançar no desenvolvimento de medicamentos de pequenas moléculas é fascinante. A nossa visão é integrar completamente o desenvolvimento de medicamentos com a nossa especialidade existente no desenvolvimento de testes diagnósticos e acesso dos pacientes em todo o mundo. A Invivoscribe controlará e supervisionará todas essas atividades", disse Loui Madakamutil. "Acreditamos que a nossa capacidade de incorporar com perfeição uma estratégia de seleção de pacientes nos primeiros estágios do processo de desenvolvimento de medicamentos nos permitirá desenvolver fármacos mais rapidamente, com tomada rápida de decisões, garantindo maior taxa de sucesso".

A Invivoscribe, Inc., Improving Lives with Precision Diagnostics®, melhora vidas com diagnósticos de precisão por mais de 25 anos e avança no campo da medicina de precisão com o desenvolvimento e venda de reagentes padronizados, testes e ferramentas bioinformáticas para mais de 700 clientes em 160 países. A Invivoscribe também causa impacto significante na saúde global, ao trabalhar com empresas farmacêuticas para acelerar aprovações de novos medicamentos e tratamentos ao promover testes clínicos internacionais, desenvolver, comercializar diagnósticos complementares e fornecer especialidade em serviços de regulamentação e laboratório. Com a sua comprovada capacidade de oferecer acesso global a reagentes, kits e controles distribuíveis além de serviços de testes clínicos através das nossas subsidiárias internacionais de laboratório clínico (LabPMM), a Invivoscribe demonstrou ser parceira ideal. Para saber mais, entre em contato com a Invivoscribe pelo e-mail: customerservice@invivoscribe.com ou acesse www.invivoscribe.com.

