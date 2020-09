OIM: 83 migrantes resgatados no deserto perto da Líbia

Um total de 83 migrantes, quase metade deles mulheres, foram resgatados na semana passada em Dirku (norte do Níger) perto da Líbia, anunciou nesta terça-feira (8) a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Os migrantes: 41 nigerinas (incluindo gêmeas de 4 anos) e 42 homens (34 nigerinos, quatro togoleses, três ganeses e um malinês) foram resgatados em 3 de setembro pelos serviços de Proteção Civil do Níger e pela equipe de resgate da OIM, destacou a agência da ONU no Facebook.

Eles haviam saído de Agadez, a grande cidade do norte do Níger e, uma semana depois, foram "abandonados por seus contrabandistas", em 1o de setembro, a cerca de 230 km de Dirku, segundo a mesma fonte.

"Passamos três dias aqui --no deserto--, sem comida e água. Fomos buscar água, mas encontramos somente poços sujos para gado. As pessoas desapareciam ao meu redor", disse um migrante nigerino, de 25 anos, citado pela OIM.

Após receber água, alimentos e atedimento médico, os migrantes foram levados a um local de confinamento em Dirku, onde ficarão em quarentena durante 14 dias por prevenção do coronavírus, acrescentou a OIM.

Coronavírus ou não, milhares de africanos continuam tentando realizar a perigosa travessia do deserto pelo norte do Níger e Líbia para chegar ao litoral do Mediterrâneo e depois tentar chegar à Europa.

Em abril, mais de 250 migrantes foram resgatados perto de Madama, outra cidade nigerina perto da Líbia.

O Níger, país da região do Sahel, entre os mais pobres do mundo, registrou oficialmente 1.178 casos de covid-19 desde março, com 69 mortes. Suas fronteiras terrestres ainda estão fechadas como medida preventiva diante da pandemia.