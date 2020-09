Jornalista britânica enfrenta nova acusação no Irã, onde está presa

A jornalista britânica de origem iraniana Nazanin Zaghari-Ratcliffe, presa no Irã desde 2016, recebeu uma nova acusação - anunciou nesta terça-feira (8) a televisão estatal iraniana, sem especificar sua natureza.

Funcionária da Fundação Thomson Reuters - o braço filantrópico da agência de notícias canadense-britânica -, Nazanin foi detida com a filha em abril de 2016 no Irã, aonde havia chegado para visitar sua família.

Acusada de tentar derrubar o regime iraniano, o que ela nega, foi condenada a cinco anos de prisão. Neste ano, conseguiu uma permissão de saída temporária da prisão de Evin, em Teerã, devido à pandemia do novo coronavírus.

Seu marido, Richard Ratcliffe, declarou em 24 de agosto temer que ela seja submetida a um novo processo em 2021, no final de sua pena de cinco anos de prisão.

Vários veículos de comunicação no Irã e no Reino Unido falam da possibilidade de uma relação entre a prisão de Zaghari-Ratcliffe e de outros binacionais, além de uma disputa em torno de uma velha dívida britânica de 400 milhões de libras (em torno de US$ 520 milhões) contraída com Teerã por um contrato de armamento.