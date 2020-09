Diretor da Volta da França testa positivo para covid-19

O diretor da Volta da França de ciclismo, Christian Prudhomme, testou positivo para coronavírus e terá que ficar afastado de suas funções por uma semana, informaram os organizadores da prova.

A organização da tradicional competição de ciclismo acrescentou que, apesar deste caso, nenhum ciclista foi diagnosticado com a doença, após serem submetidos a exames, e por isso podem continuar a corrida, cuja décima etapa começou nesta terça na Ilha de Olerón.

O diretor do Tour, que será substituído na prova por François Lemarchand, retomará as funções na próxima segunda-feira, no início da terceira semana da corrida.

Lemarchand é um ex-ciclista profissional que já tem experiência na direção de um evento de ciclismo, uma vez que desempenhou essa função por vários anos na prova Paris-Nice.