Delegação econômica israelense visita os Emirados

Uma delegação de empresários israelenses chegou a Dubai nesta terça-feira (8) para a primeira visita após o anúncio de um acordo de normalização entre Israel e Emirados Árabes Unidos em agosto, informou o banco israelense que organiza a viagem.

Liderado por Dov Kotler, presidente do Bank Hapoalim, o principal banco de Israel, este grupo de cerca de 15 representantes dos setores da alta tecnologia, financeiro e indústria visitará Dubai e depois Abu Dhabi.

Se reunirão com banqueiros e empresários em uma visita de dois dias, disse uma porta-voz do Bank Hapoalim.

Os Emirados não deram informações sobre a visita.

"Acreditamos que os contatos diretos e discretos com executivos bancários e figuras econômicas podem ajudar a desenvolver negócios diretamente", disse Kotler, antes de embarcar com a delegação em seu jet particular.

Em 13 de agosto, um acordo foi anunciado para normalizar as relações entre Israel e Emirados, patrocinado por Washington. Há uma semana, ocorreu o primeiro voo comercial entre ambos os países.

O governo israelense convidou uma delegação dos Emirados para visitar Israel, mas ainda não estabeleceu uma data, segundo um funcionário israelense disse à AFP.

O acordo de normalização deveria permitir o desenvolvimento do comércio nos setores da agricultura, tecnologia e do turismo.

Os palestinos acusaram Abu Dhabi de traição e de violar o consenso árabe segundo o qual a solução para o conflito israelense-palestino seria uma condição indispensável para a normalização das relações com Israel.

Egito e Jordânia assinaram tratados de paz com Israel em 1979 e 1994, respectivamente.