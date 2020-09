Mais de 40 casos de covid-19 entre funcionários da ONU na Síria

Um total de 42 casos de coronavírus foram registrados entre funcionários da ONU e suas famílias na Síria, informou nesta terça-feira à AFP uma autoridade das Nações Unidas, observando uma vasta disseminação do vírus no país em guerra.

Cerca de 200 funcionários de agências da ONU e suas famílias "apresentaram sintomas da covid-19", disse à AFP Jens Laerke, porta-voz do Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), com sede em Genebra.

Segundo ele, "42 funcionários das Nações Unidas e suas famílias testaram positivo para o coronavírus".

No entanto, o grupo de trabalho não conseguiu indicar o número total de pessoas que realizaram o teste ou a nacionalidade dos afetados.

Laerke enfatizou que várias agências da ONU em toda a Síria foram afetadas.

A Síria registrou 3.229 casos de contaminação, 137 deles em áreas controladas pelo governo, segundo dados do ministério da Saúde.

No entanto, há várias semanas, médicos e ativistas expressam nas redes sociais sua preocupação com a explosão do número de pacientes afetados pelo vírus.

A ONG Human Rights Watch lamentou no início de setembro a precária proteção dos profissionais da saúde que lutam contra o novo coronavírus na Síria, avaliando que "os números oficiais" não correspondem "à realidade".

O ministério da Saúde reconheceu recentemente que nem sempre "tem capacidade para realizar exames em grande escala nas diferentes províncias".