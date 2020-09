Comunicado do Business Wire :Maxon

Em conjunto com o seu próprio show ao vivo, 3D Motion e Design Show virtual e a conferência IBC 2020, a Maxon anunciou hoje a disponibilidade do Cinema 4D Release 23 (R23). A próxima geração do software 3D profissional da Maxon oferece poderosos aprimoramentos em seus fluxos de trabalho de animação e UV, conjunto de ferramentas de animação de personagens e a inclusão da tecnologia 'Magic Bullet Looks'. A introdução do novo sistema 'Scene Nodes' fornece uma prévia do desempenho que os clientes podem esperar em futuros desenvolvimentos do Cinema 4D. Os desenvolvedores de plug-ins apreciarão a atualização para Python 3, e linhas principais criativas se beneficiarão da inclusão de importação / exportação em dólares americanos e atualizações para o manuseio de FBX e OBJ. O R23 está disponível imediatamente para titulares de assinatura e como uma atualização para titulares de licença contínua.

Veja o Cinema 4D R23 em Ação na IBC 2020

Maxon vai estrear o desempenho de longa-metragem no Cinema 4D R23 no IBC Showcase virtual deste ano. Sintonize online no 3DMotionShow.com de 8 a 11 de setembro, para apresentações exclusivas de artistas de animação e 3D com liderança mundial.

Acesse o site da Maxon para obter uma lista completa de novos recursos e atualizações.

Preços e Disponibilidade do Cinema 4D R23

O Cinema 4D R23 pode ser baixado a partir de 9 de setembro de 2020 e está disponível para macOS e Windows.

Requisitos do Sistema

Informação sobre Preços

Sobre a Maxon

A Maxon é um desenvolvedor de soluções profissionais de modelagem 3D, pintura, animação e representação. Em janeiro, a Maxon e a Red Giant concluíram uma fusão das duas empresas. Os premiados produtos Cinema 4D, Redshift 3D e Red Giant da empresa combinada têm sido utilizados extensivamente para ajudar a criar e representar tudo, desde efeitos visuais impressionantes nos principais filmes, programas de TV e comerciais, cinemática de jogos de ponta para jogos eletrônicos AAA, bem como para ilustração médica, aplicativos de design arquitetônico e industrial. Os produtos da Maxon estão disponíveis diretamente no site e em sua rede de distribuição mundial. A Maxon faz parte do Nemetschek Group.

Recursos de Rede da Maxon

Mais informação sobre a Maxon pode ser obtida do seguinte modo:

