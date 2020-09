Comunicado do Business Wire :SIAE MICROELETTRONICA

CELCOM, uma operadora de telefonia móvel líder na Malásia, implementou os serviços de IP/MPLS integrado em sua rede de backhaul sem fio com base na AGS20 de rádio por micro-ondas de L3 da SIAE MICROELETTRONICA para melhorar o desempenho dos serviços de LTE atuais e dos serviços de 5G prestes a serem lançados.

A Celcom tem investido em sua rede de backhaul com o objetivo de obter maior desempenho para acomodar o lançamento iminente dos serviços 5G. A Celcom e a SIAE MICROELETTRONICA trabalham juntas há mais de uma década e recentemente atingiram marcos importantes, avançando o nível de tecnologia da rede. Em julho de 2019, a Celcom implantou o primeiro rádio por ondas milimétricas de 10 Gbps no país, ALFOplus80HDX, em um teste de operação do 5G atendendo a 4.500 usuários. Hoje a Celcom está ativando o mecanismo com IP/MPLS integrado da AGS20 para oferecer suporte a serviços de camada 3 (L3).

Além disso, a rede está pronta para a migração perfeita para a SDN (rede definida por software), facilitando a introdução de aplicativos de rede para maximizar o tempo de atividade da rede, minimizar interrupções de tráfego e simplificar todas as intervenções de operação na rede de backhaul.

"A SIAE MICROELETTRONICA tem sido uma parceira de tecnologia de backhaul sem fio da CELCOM desde o lançamento do 3G, com produtos e ampla oferta de serviços", disse Stefano Poli, presidente da SIAE Microelettronica Ásia-Pacífico, e acrescentou: "A confirmação da nossa parceria nessas tecnologias essenciais reforça nosso relacionamento e confiança recíproca".

A SIAE MICROELETTRONICA continuará focada no apoio à CELCOM em manter a liderança em inovação de rede na região, trabalhando em estreita colaboração no desenvolvimento de sua rede de transporte 5G.

Sobre a SIAE MICROELETTRONICA

A SIAE MICROELETTRONICA é líder em tecnologia de transporte sem fio, oferecendo soluções avançadas em transporte por micro-ondas e ondas milimétricas, software e serviços de rede. A SIAE MICROELETTRONICA projeta e produz seus próprios componentes de RF através da colaboração entre laboratórios de RF internos e instalações de sala limpa. Com os mais recentes investimentos em SDN e IA/ML, oferecemos às operadoras de telefonia móvel um kit de ferramentas completo para ativação do backhaul de 5G. Informações: www.siaemic.com.

