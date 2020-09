Primeiro-ministro francês será submetido a teste de covid

O primeiro-ministro francês Jean Castex será submetido a um exame de controle de covid-19 depois de ter um encontro no sábado com o diretor da Volta da França, Christian Prudhomme, que testou positivo, informou o Palácio de Matignon.

Castex esteve no sábado no carro da direção do Tour de France, ao lado de Christian Prudhomme, para acompanhar a oitava etapa. "Os dois estavam de máscara e respeitaram os protocolos de segurança", explicou o Palácio de Matignon.

Questionado sobre a possibilidade de Castex estar infectado, o presidente francês, Emmanuel Macron, declarou que a reunião do governo prevista para quarta-feira poderia ser adiada ou acontecer por videoconferência.

"Fazemos com respeito a nós mesmos o que pedimos ao conjunto dos cidadãos quando são identificados casos de contato com pessoas infectadas", disse o presidente francês.