A reedição das caricaturas de Maomé, o profeta do islã, pela revista satírica francesa Charlie Hebdo é um "grande pecado imperdoável", afirmou nesta terça-feira o guia supremo do Irã, o aiatolá, Ali Khamenei.

Por ocasião do início em 2 de setembro do julgamento em Paris dos atentados jihadistas contra o Charlie Hebdo, policiais e um supermercado judeu, que deixaram 17 mortos na capital francesa em janeiro de 2015, a revista voltou a publicar na capa as caricaturas de Maomé. Os desenhos transformaram o Charlie Hebdo em alvo dos extremistas.

Ridicularizar ou insultar Maomé pode ser punido com pena de morte na República Islâmica do Irã.

"O grande pecado imperdoável de uma publicação francesa que insultou o rosto radiante e santo do grande profeta revela mais uma vez a hostilidade o rancor vicioso das instituições políticas e culturais do mundo ocidental me relação ao islã e à comunidade muçulmana" escreveu o aiatolá Khamenei em um comunicado.

"O pretexto da liberdade de expressão invocado por alguns homens políticos franceses para condenar este grande crime deve ser rejeitado como equivocado e demagógico" acrescenta, sem outros detalhes.

O presidente francês Emmanuel Macron afirmou sobre a publicação das caricaturas de Maomé pelo Charlie Hebdo que "há na França uma liberdade de blasfemar que está vinculada à liberdade de consciência".

"Estou aqui para proteger todas estas liberdades", completou.

Jornais conservadores e ultraconservadores iranianos reagiram às palavras recordando que a lei francesa classifica como crime a negação do Holocausto e denunciaram o que consideram dois pesos e duas medidas.