Os cinco principais assuntos a serem tratado pelo novo comissário europeu do Comércio

Estados Unidos, Mercosul, Brexit, meio ambiente e defesa do mercado interno são os temas mais importantes que aguardam o letão Valdis Dombrovskis, nomeado nesta terça-feira (8) ao cargo de comissário para o Comércio da União Europeia.

- Relação transatlântica -

As relações comerciais da União Europeia (UE) com os Estados Unidos se deterioraram desde a chegada de Donald Trump ao poder, em 2017, em meio a impostos punitivos sobre o aço e o alumínio, ameaças aos automóveis e até disputas pela tributação do chamado quarteto GAFA (Google, Apple, Facebook e Amazon).

Os europeus - que, no entanto, conseguiram limitar os danos - acompanharão de perto o resultado das eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos.

Se Trump for vitorioso, a UE e seu novo comissário para o Comércio terão de continuar no mesmo caminho entre a diplomacia e a resposta aos ataques.

Em caso de vitória de Joe Biden, a relação deve melhorar e permitir um retorno ao multilateralismo, por meio de uma reforma da Organização Mundial do Comércio (OMC).

"Mas não vamos voltar ao mundo de antes de Trump", disse Cécilia Bellora, economista do Cepii, entrevistada pela AFP, que apontou que "vão ficar vestígios, como tarifas ou certa forma de preferência nacional".

- Acordo com o Mercosul -

Concluído com grande alarde em 2019, após 20 anos de discussões, o acordo comercial da UE com os países do Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai) parece estagnado.

O acordo deve ser ratificado pelos Parlamentos dos países europeus, mas os da Áustria e da Holanda já o rejeitaram na sua forma atual.

Outros países - como Bélgica, França, Irlanda e Luxemburgo - são claramente reticentes.

Até a Alemanha, por muito tempo defensora do projeto e que inicialmente esperava assiná-lo antes do final do ano, mudou recentemente de postura.

O cerne do problema está nas consequências do texto para os agricultores europeus, mas sobretudo nos riscos que representa para o meio ambiente, em particular para a floresta amazônica.

"O novo comissário terá um pouco disso nas mãos", disse Bellora.

Além disso, "aprovar o texto tal como está e com o governo no poder no Brasil, não vejo como isso pode acontecer", ressaltou.

- Questões ambientais -

Há anos, várias entidades não governamentais acusam a UE de não levar suficientemente em conta os problemas de saúde ambiental e o aquecimento global na conclusão dos seus acordos comerciais.

Depois da já enterrada Associação Transatlântica para o Comércio e Investimento, o acordo com o Canadá (CETA) e o do Mercosul simbolizam esses questionamentos.

A nova presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, fez do meio ambiente, com o seu famoso "acordo verde", uma de suas prioridades.

Para além da nomeação de um funcionário da Comissão responsável por garantir o cumprimento dos acordos comerciais, lançou uma consulta para reformar a política comercial de Bruxelas.

Para Samel Leré, da Fundação para a Natureza e o Homem, "a dimensão climática" deve tornar-se "essencial na política externa da UE, o que exige uma mudança na política comercial".

- Gestão do pós-Brexit -

Com ou sem acordo antes do final do ano entre Bruxelas e Londres, a relação comercial entre o Reino Unido e o continente terá de ser reinventada.

A tarefa provavelmente recairá sobre o novo comissário de Comércio, já que o negociador-chefe da UE para o Brexit, Michel Barnier, anunciou que encerrará sua missão independentemente do resultado.

No caso de um "no-deal", a tarefa pode ser difícil, em meio a filas intermináveis nas fronteiras, tarifas elevadas e interesses divergentes dos Estados membros.

"Não vamos deixar essa questão dividir a Europa", alertou recentemente Peter Altmaier, ministro da Economia alemão, cujo país detém a presidência rotativa da UE.

"Temos uma amizade de décadas (com os britânicos), mas teremos que estruturar nossas relações futuras, para que sejam compatíveis com a organização interna da UE", acrescentou.

- Defesa do mercado interno -

O novo comissário do Comércio terá de garantir que os parceiros da UE negociem em condições de concorrência equitativas, seja em termos de normas ambientais ou sociais, seja em termos de ajuda pública às empresas.

"Devemos aplicar as mesmas regras de produção aos produtos importados", disse Leré.

Isso se refere principalmente à China, o maior poluidor do mundo e um país acostumado a subsidiar suas empresas e a não oferecer os mesmos direitos aos investidores estrangeiros em seu território.

Altmaier espera que Bruxelas e Pequim, que estão negociando um acordo de investimento, "cheguem a um acordo sobre regras comuns com a China para evitar que os investidores tenham menos direitos do que os chineses no território chinês".

A UE também deve propor em 2021 a implementação de impostos sobre o carbono nas fronteiras, de forma que o preço dos produtos importados inclua o custo ambiental.