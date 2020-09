Incêndios no oeste dos EUA devastam mais de 800.000 hectares

Os incêndios florestais na Califórnia devastaram mais de 800.000 hectares no decorrer do ano, um recorde, anunciou o Departamento de Bombeiros do estado da costa oeste dos Estados Unidos, enquanto as autoridades lutam para resgatar dezenas de pessoas retidas pelas chamas.

O Creek Fire, decretado na sexta-feira ao norte da Califórnia, já queimou quase 55.000 hectares e destruiu 65 imóveis. As chamas continuam fora de controle, anunciou o Departamento de Silvicultura e Proteção contra Incêndios da Califórnia (Cal Fire).

Várias comunidades na área ao nordeste de Fresno receberam ordens para evacuação das casas.

Dezenas de pessoas ficaram presas entre as chamas com a rápida propagação do fogo e o comandante do Batalhão de Bombeiros de Fresno, Tony Escobedo, disse que a fumaça prejudicou o trabalho dos helicópteros militares de resgate.

"Os helicópteros não conseguiram pousar diversas vezes durante o dia. Vamos tentar fazer novamente durante a noite com visão noturna. Temos informações de mais de 50 pessoas presas", disse.

O Departamento de Bombeiros de Fresno informou no Twitter que "os pilotos militares tentaram pousar de maneira corajosa, mas a fumaça impediu uma aproximação segura".

Os bombeiros anunciaram outro esforço para tentar retirar as pessoas retidas no lago Edison e em China Peak.

As pessoas presas estão a salvo em abrigos temporários, de acordo com o tenente Brandon Purcell, da polícia de Fresno, que classificou o incêndio como "um desastre sem precedentes".

Durante o fim de semana, helicópteros militares resgataram mais de 200 pessoas perto da reserva de Mammoth Pool.

A região sofreu muitos incêndios gigantescos nos últimos anos, mas o supervisor florestal do Bosque Nacional Sierra, Dean Gould, afirmou na segunda-feira que o Creek Fire era provavelmente o mais agressivo e "único em sua categoria".

O Departamento de Bombeiros informou que 976 funcionários lutam contra o incêndio, que avança em "condições extremas".

- Recorde -

"Nos últimos 33 anos não vimos um único ano ultrapassar os dois milhões de acres (mais de 809.300 hectares), até este ano", disse Lynne Tolmachoff, porta-voz do Departamento Florestal e de Proteção contra Incêndios da Califórnia (Cal Fire).

"É definitivamente um recorde e ainda não nos aproximamos do fim da temporada de incêndios", destacou.

O recorde foi atingido quando ainda restam quase dois meses para o fim da temporada de incêndios florestais no estado de maior população dos Estados Unidos, onde milhares de bombeiros lutam contra as chamas durante uma forte onda de calor.

Sete pessoas morreram nos incêndios de 2020 e quase 3.800 estruturas foram danificadas ou destruídas, de acordo com o Cal Fire.

A última vez que a quantidade de terra incendiada se aproximou de 800.000 hectares aconteceu em 2018, ano do incêndio devastador Camp Fire, quando 769.000 hectares foram queimados.

Mais de 14.100 bombeiros lutavam contra 24 incêndios florestais na segunda-feira.

A Califórnia sofre com o calor e registrou 49 graus Celsius no domingo em Woodland Hills, um recorde histórico para o condado de Los Angeles, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional.