Desabamento de mina deixa 18 mortos no Paquistão

Ao menos 18 mineiros morreram e 20 ficaram feridos no desabamento de uma mina de mármore no noroeste do Paquistão, informaram as autoridades.

Na segunda-feira à noite, blocos de mármore branco caíram sobre trabalhadores no distrito de Mohmand, na fronteira como Afeganistão.

"Até o momento, 18 corpos e 20 feridos foram retirados da mina", afirmou à AFP Muhammad Arif, ministro das Minas da província de Khyber Pakhtunkhwa (noroeste).

Uma missão de resgate tenta encontrar 20 trabalhadores presos nos escombros.

As minas paquistanesas são conhecidas pelo reduzido nível de segurança. Os acidentes fatais são frequentes.