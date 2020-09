Irlanda perde a importante pasta do Comércio na União Europeia

A Irlanda perdeu, nesta terça-feira (8), a prestigiosa pasta do Comércio na Comissão Europeia, depois que a presidente Ursula von der Leyen decidiu nomear para o cargo seu homem de confiança, o letão Valdis Dombrovskis, que já era vice-presidente do Executivo.

A decisão foi anunciada após a saída precipitada do ex-comissário do Comércio, o irlandês Phil Hogan, obrigado a renunciar por ter violado as restrições anti-coronavírus em seu país.

A perda da pasta representa um duro golpe para a Irlanda, que pretendia manter o cargo a poucas semanas do fim do período de transição posterior ao Brexit, durante o qual o Reino Unido segue aplicando as normas da UE.

A Irlanda, no entanto, recebeu outra posição de grande responsabilidade com a nomeação de Mairead McGuinness ao posto de comissária de Serviços Financeiros, uma pasta estratégica nas negociações com o Reino Unido.

Com o cargo, McGuinness se torna uma figura chave na regulamentação dos bancos na Europa e ajudará a determinar o papel da praça financeira de Londres nos futuros laços com a UE.

Dombrovskis (PPE, direita) afirmou no Twitter que está "honrado" por assumir o comando do Comércio, uma das funções de maior destaque no Executivo da UE, responsável pela política comercial.

Além disso, ele permanecerá como vice-presidente executivo da Comissão.

Ex-primeiro-ministro da Letônia, Dombrovskis já foi o titular da pasta de Serviços Financeiros, primeiro na Comissão presidida por Jean-Claude Juncker e depois com Ursula von der Leyen.

Vários temas importantes aguardam por Dombrovskis em sua nova função, das relações com os Estados Unidos ou China até a esperada reforma da política comercial europeia, em plena crise da Organização Mundial do Comércio (OMC).

- Objetivo de paridade -

As nomeações de Dombrovskis, 49 anos, e de McGuiness, 61, precisam da aprovação do Parlamento Europeu, o que não deve representar nenhum problema.

O primeiro-ministro irlandês, Micheal Martin, felicitou a compatriota McGuinness em uma mensagem no Twitter.

"Não tenho nenhuma dúvida (...) de que desempenhará um papel chave no trabalho da Comissão com a importante pasta financeira", escreveu.

Atual vice-presidente do Parlamento Europeu, Mairead McGuiness (PPE) é eurodeputada desde 2004.

O Colégio dos Comissários Europeus, formado por 26 homens e mulheres e presidido por Von der Leyen, é o resultado de um delicado equilíbrio entre as principais tendências políticas da UE, de acordo com os resultados nas eleições de maio de 2019.

Com as mudanças anunciadas por Von der Leyen, a comissão passa agora a ser formada por 14 homens e 13 mulheres, incluindo a presidente.

Antes de sua renúncia em 26 de agosto, Hogan era uma das pessoas mais influentes da Comissão.

Aproveitando um teste negativo de covid-19, ele não respeitou a quarentena de duas semanas depois de retornar da Bélgica.

O então comissário do Comércio viajou à Irlanda e participou em um jantar de gala com 80 convidados, quando reuniões com mais de 50 pessoas estavam proibidas.

Em um escândalo conhecido como "Golfgate", o governo irlandês afirmou que Hogan burlou três regras da pandemia durante a viagem, embora o ex-comissário tenha insistido que não violou nenhuma lei.

Também compareceu a um jantar parlamentar em um clube de golfe em 19 de agosto, em violação às restrições sobre os números de reuniões sociais anunciadas apenas 24 horas em uma tentativa de conter o aumento de casos.