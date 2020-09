Vale pode fechar sua usina da Nova Caledônia este ano

A mineradora brasileira Vale pode fechar sua planta de níquel na Nova Caledônia este ano, se não encontrar um novo comprador após a retirada de um potencial interessado australiano - anunciou a administração da Vale-NC nesta terça-feira (8).

"A Vale agora dará início às etapas necessárias para a manutenção e a conservação [da usina], visando a uma possível interrupção das operações, caso não seja encontrada uma solução duradoura nos próximos meses", afirmou a companhia em uma nota.

Essa planta metalúrgica de níquel na Nova Caledônia, território francês, tem 1.280 funcionários e dá trabalho a entre 1.400 e 1.600 terceirizados.

Embora não seja competente no assunto, o governo francês "está observando a situação com atenção e apoiará as partes interessadas a encontrarem soluções duradouras" para a empresa, declarou o Ministério francês do Ultramar nesta terça.

O grupo australiano New Century Resources (NCR) anunciou hoje sua decisão de não dar continuidade às discussões para a compra da fábrica, localizada no sul do arquipélago, junto ao importante campo de Goro.