Jornalistas estrangeiros devem obedecer as leis chinesas, afirma Pequim

A China afirmou nesta terça-feira que os jornalistas estrangeiros que trabalham no país devem respeitar as leis locais, após a saída do país de dois repórteres australianos que temiam ser detidos.

Bill Birtles, correspondente em Pequim do canal de televisão ABC, e Michael Smith, correspondente em Xangai da Australian Financial Review (AFR), abandonaram o território chinês na madrugada de segunda-feira para terça-feira.

"Enquanto os jornalistas respeitarem a lei (...) não têm razões para preocupação", afirmou o porta-voz da diplomacia chinesa, Zhao Lijian.