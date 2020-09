NCR desiste de comprar fábrica da Vale em Nova Caledônia

O grupo australiano New Century Resources (NCR) suspendeu as negociações para a compra da fábrica de níquel da brasileira Vale em Nova Caledônia, um território francês no Oceano Pacífico.

O anúncio aconteceu ao final do período de negociações exclusivas entre as duas empresas do setor de mineração, que começou em 26 de maio.

"Embora o processo de análise comercial da New Century tenha sido concluído, o que indicava um grande potencial para operações sustentáveis de longo prazo em Goro, as negociações com diversas partes interessadas não geraram um plano de financiamento", destaca o grupo australiano, especializado em zinco, em um comunicado.

A Vale-Nouvelle-Calédonie colocou à venda sua participação (95%) na fábrica hidrometalúrgica de níquel em Goro.

O projeto de compra da NCR provocava mal-estar na Nova Caledônia entre independentistas, autoridades tradicionais kanak e vários sindicatos e associações.

Os opositores exigem que a Vale examine uma oferta de um consórcio da Nova Caledônia e da Coreia do Sul.

O partido 'Calédonie Ensemble' pediu oficialmente na semana passada ao grupo brasileiro o adiamento da escolha de um comprador para depois do referendo sobre a independência, marcado para 4 de outubro, porque teme uma desestabilização da ilha.