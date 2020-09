Incêndios no oeste dos EUA devastam mais de 800.000 hectares

Os incêndios florestais na Califórnia devastaram mais de 800.000 hectares, um recorde, anunciou o Departamento de Bombeiros do estado da costa oeste dos Estados Unidos, enquanto um foco de chamas fora de controle forçou a fuga de vários moradores.

"Nos últimos 33 anos não vimos um único ano ultrapassar os dois milhões de acres (mais de 809.300 hectares), até este ano", disse Lynne Tolmachoff, porta-voz do Departamento Florestal e de Proteção contra Incêndios da Califórnia (Cal Fire).

"É definitivamente um recorde e ainda não nos aproximamos do fim da temporada de incêndios", destacou.

O recorde foi atingido quando ainda restam quase dois meses para o fim da temporada de incêndios florestais no estado de maior população dos Estados Unidos, onde milhares de bombeiros lutam contra as chamas.

Sete pessoas morreram nos incêndios de 2020 e quase 3.800 estruturas foram danificadas ou destruídas, de acordo com o Cal Fire.

A última vez que a quantidade de terra incendiada se aproximou de 800.000 hectares aconteceu em 2018, ano do incêndio devastador Camp Fire, quando pouco mais de 1,9 milhão de acres (769.000 hectares) foram queimados.

Mais de 14.100 bombeiros lutavam contra 24 incêndios florestais na segunda-feira.

Entre os focos estava o incêndio Creek Fire, que começou na sexta-feira e já destruiu quase 32.000 hectares. Na segunda-feira estava completamente fora de controle.

Os bombeiros afirmaram que o incêndio avançou em "condições extremas".

A Califórnia sofre com o calor e registrou 49 graus Celsisus no domingo em Woodland Hills, um recorde histórico para o condado de Los Angeles, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional.