Juiz confirma impugnação de candidatura de Morales ao Senado boliviano

Um juiz boliviano confirmou nesta segunda-feira (7) que o ex-presidente Evo Morales está inabilitado a se candidatar ao Senado nas eleições de 18 de outubro, informou o governo.

O ministro da Justiça, Álvaro Coimbra, divulgou a informação no Twitter depois que o juiz Alfredo Jaimes Terrazas confirmou a impugnação do ex-presidente, conforme determinação do Supremo Tribunal Eleitoral (TSE) em fevereiro.

"A democracia venceu", celebrou o advogado Williams Bascopé, integrante da equipe jurídica que se opôs ao recurso de amparo constitucional apresentado pela defesa do ex-presidente.

Morales (2006-2019), refugiado na Argentina após renunciar em novembro do ano passado, havia recorrido ao tribunal constitucional de La Paz para que o mesmo anulasse a decisão do TSE e permitisse que ele se tornasse candidato pela região central de Cochabamba.

O TSE lhe havia negado o direito de concorrer ao cargo, por não residir na região, de onde emergiu há décadas como líder político. "Evo Morales não pode ser candidato a senador, porque mora na Argentina", disse Bascopé. Nem Morales, nem seu partido, o Movimento ao Socialismo (MAS), reagiram a respeito.

A votação do assunto na sala constitucional de La Paz acabou em empate na semana passada. Por este motivo, o processo passou às mãos do juiz Jaimes Terrazas, que confirmou a decisão do TSE.

Os bolivianos irão às urnas em 18 de outubro, um ano após a anulação das eleições devido a denúncias de fraude em favor do esquerdista Morales.