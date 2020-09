Polícia britânica prende homem após ataques a punhaladas em Birmingham

A polícia britânica anunciou nesta segunda-feira a prisão de um homem de 27 anos suspeito de matar uma pessoa a facadas e ferir gravemente outras duas neste fim de semana em Birmingham, segunda maior cidade do Reino Unido

"Prendemos um homem suspeito de assassinato e sete tentativas de assassinato em uma série de ataques com arma branca em Birmingham", anunciou a polícia de West Midlands. De acordo com as primeiras conclusões da investigação, os ataques aconteceram ao acaso.

Jacob Billington, 23, morreu e outro homem e uma mulher, de 30 e 22 anos, respectivamente, ficaram gravemente feridos e estão hospitalizados em estado crítico. Um amigo da mesma idade de Billington também se encontra em estado grave. Outras quatro pessoas sofreram ferimentos leves.

Os ataques aconteceram na madrugada deste domingo, em vários pontos da cidade, localizada no centro da Inglaterra. Os primeiros elementos da investigação indicam que nada permite pensar no momento na hipótese de terrorismo ou crime de ódio, assim como um conflito entre gangues, como foi imaginado em um primeiro momento.

- Imagens do suspeito -

A polícia divulgou ontem imagens do suspeito registradas por câmeras de segurança e afirmou que recebeu "várias respostas". "Uma pista nos levou ao bairro de Selly Oak, onde um homem foi detido às 4h00 desta segunda-feira", informou a força de segurança.

Nenhuma vítima dos ataques tinha relação com gangues, e as pessoas agredidas parecem ter sido escolhidas aleatoriamente, segundo a polícia.

A testemunha Savvas Sfrantzis, dono de um restaurante, informou ter visto uma mulher ser apunhalada diversas vezes. Ele relatou que o agressor portava "uma faca pequena e a apunhalava no pescoço".

Sfrantzis descreveu o agressor como "muito frio", e disse que ele se afastou do local tranquilamente, sorrindo, enquanto várias pessoas tentavam segui-lo para detê-lo.

- Críticas à polícia -

A polícia foi criticada por ter demorado a deter o agressor, que teve tempo de cometer ataques em diferentes bairros, muitos deles com bares e restaurantes lotados, na madrugada de ontem.

"As ruas estavam lotadas e parece que conseguiu se misturar entre as pessoas e passar inadvertido", afirmou o chefe de polícia local, David Jamieson, ao canal Sky News. "Teremos uma investigação completa para saber por quê e como isto aconteceu".

Birmingham, de um milhão de habitantes, é uma das cidades mais cosmopolitas do Reino Unido. Há alguns anos, foi marcada por uma explosão de violência entre gangues.

Em 20 de junho, três homens foram mortos a facadas em um parque em Reading, cidade a oeste de Londres. A investigação está nas mãos da polícia antiterrorista.

O suspeito Khairi Saadallah, um refugiado líbio de 25 anos, foi acusado de três assassinatos e três tentativas de assassinato. Segundo sua família, ele sofria de problemas mentais devido à guerra civil na Líbia.

Saadallah havia sido libertado da prisão no início de junho, depois de permanecer preso por vários meses por crimes não relacionados ao "terrorismo", incluindo um assalto.

O ataque não foi reivindicado.

Seis dias depois, um homem esfaqueou e feriu seis pessoas em um hotel que abrigava refugiados em Glasgow, Escócia, mas foi descartado que se tratasse de "terrorismo".

Inalterado desde novembro de 2019, o nível de ameaça "terrorista" do Reino Unido está no terceiro grau de uma escala de cinco, considerado "significativo".