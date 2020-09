Espanha supera os 500.000 casos confirmados de coronavírus

A Espanha, um dos países da Europa mais atingidos pela pandemia de coronavírus, superou nesta segunda-feira meio milhão de casos diagnosticados, segundo balanço diário do ministério da Saúde.

Desde o início da epidemia, o país teve 525.549 casos diagnosticados, de uma população total de 47,3 milhões, informou o ministério.

Nas últimas duas semanas, o saldo total vem crescendo a uma taxa entre 7.000 e 8.000. A proporção de casos em relação à população é o dobro de países vizinhos, como França ou Itália, segundo cálculos da AFP com base em dados oficiais.

A região mais afetada continua sendo Madri, com 16.501 casos detectados nos últimos sete dias. Por outro lado, as mortes até o momento totalizam 29.516, das quais 237 na última semana, segundo o ministério.

O país passa por uma segunda onda da doença. Mas a mortalidade é muito menor do que a observada no auge da pandemia na Espanha no final de março e durante o mês de abril, e a contagem de casos tem sido favorecida pelo maior número de exames realizados.

"A situação é muito mais favorável", disse Fernando Simón, diretor de emergências do ministério da Saúde, acrescentando que "continuamos em fase ascendente de casos" em algumas regiões do país.

Simón destacou ainda que a ocupação dos leitos hospitalares por pacientes com coronavírus continua baixa, "em torno de 7%", ao contrário da primavera (boreal), quando muitos centros ficaram lotados.

"O que vivemos agora não é o mesmo que em março e abril", destacou o ministro da Saúde Salvador Illa na última sexta-feira.

Da mesma forma, a idade média dos pacientes com coronavírus diminuiu consideravelmente - agora está em torno dos 40 anos - e uma proporção maior de pacientes assintomáticos também está sendo observada.