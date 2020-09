Russos e sírios discutem cooperação econômica

O presidente sírio, Bashar al-Assad, se reuniu nesta segunda-feira em Damasco com o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, para discutir a cooperação econômica tendo em vista as sanções ocidentais contra o governo sírio.

Lavrov, que visita a Síria pela primeira vez desde 2012, desembarcou em Damasco nesta segunda para se juntar a uma delegação russa que chegou no dia anterior com o vice-primeiro-ministro Yuri Borisov no comando, segundo a agência de notícias síria Sana.

A delegação se encontrou com Assad, que destacou a "determinação" de seu governo em "continuar trabalhando com os aliados russos", a fim de implementar acordos bilaterais e garantir "o sucesso dos investimentos russos na Síria", segundo comunicado da presidência.

Os participantes falaram da possibilidade de novos acordos "que permitirão amenizar as repercussões das sanções contra a Síria", acrescentou a presidência.

A economia síria, em queda livre há meses, tem sofrido pelas sanções da lei "César", adotada por Washington em meados de junho, e que se somaram às já impostas pelos ocidentais.

Essas medidas em vigor há anos afetam responsáveis do regime, mas também impactam a economia, em particular as importações sírias e o setor de petróleo.

Os participantes da reunião desta segunda, de acordo com a presidência síria, também destacaram a importância "dos mecanismos que permitam contornar o bloqueio econômico e as pressões sobre o povo sírio".

Os chefes da diplomacia de ambos os países, Lavrov e o sírio Walid Muallem, devem participar de uma entrevista coletiva conjunta na parte da tarde.

Mais tarde, Lavrov planeja viajar para Chipre.

Aliado incondicional de Damasco, Moscou passou a intervir militarmente no conflito sírio no final de 2015 em apoio a Assad, que se encontrava em uma situação complicada frente aos rebeldes que buscavam sua queda e o crescente poder de grupos jihadistas.

A guerra não impediu que as empresas russas investissem nos setores de petróleo, gás e mineração da Síria nos últimos anos. Ganharam contratos, principalmente para a construção de moinhos e estações de bombeamento de água.

Uma empresa russa obteve em 2019 a concessão de 49 anos para a gestão e ampliação do porto comercial de Tartus (noroeste). Um ano antes, a mesma empresa havia obtido a concessão de 50 anos para investir e extrair fosfato na região central de Palmira.

O presidente russo, Vladimir Putin, fez uma visita surpresa a Damasco em janeiro de 2020, sua primeira viagem à capital síria desde o início do conflito em 2011.

Em dezembro de 2017, ele visitou a base aérea russa de Hmeimim, a principal instalação militar de seu país no noroeste da Síria.

O conflito na Síria, que eclodiu em 2011 com a repressão sangrenta de manifestações pró-democracia, causou mais de 380.000 mortes e forçou milhões de pessoas ao exílio.