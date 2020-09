China exibe pela primeira vez suas vacinas contra o coronavírus

Duas empresas farmacêuticas chinesas exibiram pela primeira vez nesta segunda-feira, em uma feira comercial em Pequim, suas vacinas contra a covid-19, no momento em que a China espera se afastar das críticas ocidentais por sua gestão no início da crise de saúde.

As doses produzidas pelas empresas Sinovac Biotech e Sinopharm estão entre os projetos de vacinas mais avançados do mundo e geram grandes expectativas na China.

Os visitantes compareceram em grande número ao evento em Pequim nesta segunda-feira para observar os estandes de exibição. As vacinas estão em fase 3, com testes em humanos, mas ainda não podem ser comercializadas.

As fabricantes esperam obter a aprovação das autoridades para disponibilizá-las ao mercado antes do fim do ano.

Um funcionário da Sinovac afirmou à AFP que a empresa já "terminou de construir uma fábrica" capaz de produzir 300 milhões de doses por ano.

A China está no alvo de vários países ocidentais, começando pelos Estados Unidos, que acusam Pequim de reagir muito tarde após a descoberta do novo coronavírus na cidade chinesa de Wuhan (centro) em dezembro de 2019.

O desenvolvimento no país de uma ou mais vacinas contra a covid-19 permitiria a Pequim contra-atacar a imagem ruim.