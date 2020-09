China congela novos credenciamento de meios de comunicação americanos

A China suspendeu a renovação dos credenciamentos de vários repórteres estrangeiros empregados por veículos americanos, em um contexto de fortes tensões entre Pequim e Washington, lamentou nesta segunda-feira o Clube de Correspondentes Estrangeiros na China (FCCC).

O governo de Donald Trump desencadeou as hostilidades em 2020 contra a mídia chinesa nos Estados Unidos, em nome do combate às restrições enfrentadas pela imprensa estrangeira na China.

Uma política americana que provocou medidas retaliatórias por parte de Pequim. As duas potências expulsaram, mutuamente, vários repórteres nos últimos meses.

Atualmente, Washington só concede vistos de 90 dias para jornalistas chineses em solo americano.

"Eles enviaram seus pedidos de prorrogação de credenciamento muito cedo às autoridades americanas", disse nesta segunda Zhao Lijian, porta-voz do ministério das Relações Exteriores da China, em entrevista coletiva.

"Mas os Estados Unidos até agora não prorrogaram os vistos de nenhum deles", lamentou, acusando Washington de fazer desses jornalistas "reféns" de uma "política de pressão" .

Em retaliação, pelo menos cinco correspondentes estrangeiros de quatro veículos de comunicação americanos (incluindo Wall Street Journal, CNN e Bloomberg) não puderam renovar seus vistos de imprensa, informou o FCCC.

Este documento é essencial para o exercício da profissão em solo chinês.

Os repórteres em questão, não necessariamente de nacionalidade americana, receberam cartas oficiais que servirão de visto de imprensa, segundo o FCCC.

Estes documentos permitem que continuem a viver e a trabalhar na China, mas "podem ser revogados a qualquer momento", o que expõe os jornalistas a "uma constante ameaça de expulsão", lamentou a organização.

"Todas as opções estão sobre a mesa", alertou o porta-voz Zhao Lijian. "Se os Estados Unidos persistirem em sua política, (...) a China será obrigada a tomar as medidas necessárias e cabíveis", declarou, evocando possíveis expulsões de jornalistas.

As autoridades chinesas expulsaram no primeiro semestre de 2020 um número recorde de 17 jornalistas estrangeiros ao cancelar seus vistos de imprensa, de acordo com o FCCC.

Washington impôs em março uma redução drástica no número de chineses autorizados a trabalhar para a mídia estatal de seu país nos Estados Unidos. Desde então, 60 jornalistas chineses foram obrigados a fazer as malas, segundo Pequim.