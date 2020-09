Johnson pressiona UE ante paralisação das negociações pós-Brexit

O primeiro-ministro Boris Johnson lançou nesta segunda-feira uma bomba sobre as negociações estagnadas pós-Brexit com a União Europeia (UE), ao ameaçar abandonar as conversações em meados de outubro e reconhecer que está disposto a modificar elementos importantes do já assinado e ratificado Tratado de Retirada.

A tensão aumentou imediatamente com Bruxelas. O negociador chefe da UE, Michel Barnier, advertiu que os compromissos assinados "devem ser respeitados" e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, destacou que Londres está "obrigado pela lei internacional" a aplicar o tratado.

Em reação a uma informação do jornal Financial Times de que o governo britânico apresentará na quarta-feira um projeto de lei que "anularia" partes cruciais do acordo de divórcio, principalmente no que diz respeito à província britânica da Irlanda do Norte, um porta-voz admitiu que estão sendo adotadas "medidas limitadas e razoáveis".

O objetivo é "esclarecer elementos específicos do protocolo da Irlanda do Norte na legislação nacional, para eliminar qualquer ambiguidade e garantir que o governo continue sendo capaz de cumprir seus compromissos com o povo norte-irlandês", afirmou a mesma fonte.

Durante muito tempo este foi o principal obstáculo entre Londres e Bruxelas: como evitar o retorno de uma fronteira com a vizinha República da Irlanda que poderia ameaçar o frágil acordo de paz da Sexta-Feira Santa que em 1998 acabou com 30 anos de conflito violento?

"Mudar tudo agora seria uma forma muito imprudente de atuar", declarou o ministro irlandês das Relações Exteriores, Simon Coveney, que destacou o perigo de desestabilizar uma paz de apenas 22 anos.

"Seria uma traição ao que já foi acordado e provocaria um dano irreversível a nossa economia e ao acordo da Sexta-Feira Santa", afirmou o Sinn Fein, ex-braço político do IRA que atualmente participa no governo autônomo norte-irlandês.

- 15 de outubro -

Após anos de árduas negociações com Bruxelas e embates caóticos no Parlamento britânico, o Reino Unido finalmente saiu da UE em 31 de janeiro, quando, graças à grande maioria parlamentar obtida em dezembro, Boris Johnson conseguiu a aprovação de um acordo que estabelecia as condições do divórcio.

Na prática, no entanto, nada mudou para os britânicos, que seguem até o fim do ano em um período de transição para negociar sua futura relação comercial com os vizinhos mais próximos e principais sócios comerciais.

Mas as conversações estão paralisadas há meses em duas grandes questões: os europeus querem conservar seu direito a pescar nas ricas águas britânicas e limitar os subsídios públicos de Londres às empresas locais para evitar o que, consideram, seria uma concorrência desleal.

Johnson rejeita os dois pontos, que denuncia como condições injustas que a UE não impõe a nenhum de seus outros sócios comerciais. E para reforçar sua posição, ele ameaçou abandonar as negociações.

"Devemos chegar a um acordo com nossos amigos europeus até o Conselho Europeu de 15 de outubro para que entre em vigor antes do fim do ano", escreveu o primeiro-ministro britânico em um comunicado divulgado no Twitter.

"Não faz sentido pensar em prazos que iriam além", completa. "Se não conseguirmos chegar a um acordo até a data, não vejo um acordo de livre comércio entre nós", afirmou.

- Catalisador ou torpedo? -

Na terça-feira começa em Londres a oitava rodada de contatos entre Barnier e seu colega britânico David Frost. E a partida de pôquer fica mais tensa com o tempo cada vez mais curto: para entrar em vigor em 1 de janeiro de 2021, o acordo deve ser concluído em outubro para que os respectivos parlamentos tenham tempo para ratificar o texto.

Nesta segunda-feira, a imprensa britânica questiona se a manobra do controverso 'premier' será um catalisador para resultar em concessões e permitir avanços ou um torpedo que afundará qualquer possibilidade de êxito.

"Não houve absolutamente nenhum movimento do lado britânico nas negociações ainda. Se esta abordagem não mudar rapidamente, estaremos a caminho de um fracasso nas negociações, com todas as consequências econômicas negativas", disse um diplomata europeu à AFP em Bruxelas.

A Alemanha, que preside a UE no semestre, está "convencida de que isto pode ser concluído com êxito, mas ao mesmo tempo está se preparando para a possibilidade de que tal acordo não seja alcançado", afirmou o porta-voz da chanceler Angela Merkel.

Os temores renovados de uma ruptura brusca em quatro meses provocaram a desvalorização da libra esterlina.