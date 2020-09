Líder opositor russo Navalny sai do coma artificial

O líder opositor russo Alexei Navalny, que de acordo com a Alemanha foi envenenado na Rússia, saiu do coma induzido e vai deixar de usar o respirador artificial "por etapas", anunciou nesta segunda-feira o Hospital Charité em Berlim.

"Reage quando falam com ele", afirma um comunicado divulgado pelo hospital, onde Navalny, 44 anos, é tratado desde 22 agosto.

"O estado de saúde melhorou", completou o centro médico, um dos mais renomados da Europa, mas que destacou não ser possível descartar sequelas a longo prazo do "grave envenenamento"

Principal opositor do Kremlin, Alexei Navalny foi envenenado na Rússia, de acordo com "provas inequívocas" mencionadas por Berlim, com uma substância neurotóxica do tipo Novichok, desenvolvida no período soviético para fins militares e que já foi utilizada contra o ex-agente duplo russo Serguei Skripal e sua filha Yulia em 2018 na Inglaterra.

Navalny, um advogado conhecido por suas investigações sobre a corrupção na elite política russa, passou mal em 20 de agosto durante um voo e foi internado em caráter de urgência em um hospital de Omsk, na Sibéria. Dois dias mais tarde ele foi transferido a Berlim, após a pressão da família.