O líder opositor russo Alexei Navalny, que de acordo com a Alemanha foi envenenado na Rússia, saiu do coma induzido e vai deixar de usar o respirador artificial "por etapas", anunciou nesta segunda-feira o Hospital de la Charité em Berlim.

"Reage quando falam com ele", afirma um comunicado divulgado pelo hospital, onde Navalny, 44 anos, é tratado desde 22 agosto. O líder opositor foi envenenado por um agente neurotóxico do tipo Novichok, de acordo com os médicos alemães.