Comoção após assassinato de jovem negro em Roma

Quatro homens foram detidos pelo assassinato no domingo, com chutes e socos, de um italiano de 21 anos cujos pais nasceram em Cabo Verde.

Willy Monteiro Duarte, um fã de futebol e estudante de hotelaria, que sonhava em ser cozinheiro, tentou defender um amigo, ameaçado verbalmente por alguns indivíduos no sábado à noite, de acordo com os primeiros elementos da investigação.

Durante a madrugada, Willy e alguns amigos seguiam para o carro para voltar para casa, quando um automóvel chegou em alta velocidade com quatro homens a bordo, de acordo com testemunhas.

Os amigos de Willy conseguiram fugir, apesar dos ferimentos, mas o jovem caiu no chão e foi agredido com socos e chutes, inclusive na cabeça. Quando a equipe de emergência chegou ao local, ele estava agonizando em uma poça de sangue.

O assassinato aconteceu diante de várias testemunhas em Colleferro, um bairro de 21.000 habitantes que integra a zona metropolitana de Roma.

Os quatro agressores foram detidos pouco depois do crime, ainda com vestígios de sangue nas mãos, tomando uma cerveja em um bar a oito quilômetros de distância da cena da agressão, informa o jornal Il Messaggero.

Os detidos são dois irmãos - praticantes de MMA - e outros dois homens, todos com idades entre 22 e 25 anos. Os quatro têm passagem pela polícia.

Uma investigação foi aberta por homicídio involuntário em grupo. A acusação de crime de ódio contra uma vítima negra não foi apresentada até o momento.

"Adeus Willy, assassinado por sua generosidade", "Willy massacrado por um bando de boxeadores por ter defendido um amigo". O crime domina as manchetes da imprensa italiana, com fotos do jovem sorridente.

A cidade declarou um dia de luto, assim como a localidade de Paliano, onde a vítima morava.