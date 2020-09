A Arábia Saudita quer uma solução "justa" para os palestinos, afirmou o rei Salman por telefone ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que elogiou o país por abrir seu espaço aéreo aos voos entre Israel e os Emirados Árabes Unidos.

O rei insistiu no "desejo do Reino de alcançar uma solução duradoura e justa para a causa palestina para obter a paz", informou a agência oficial saudita SPA ao anunciar a conversa entre os dois, que aconteceu no domingo.

Riad aceitou na semana passada o pedido dos Emirados Árabes Unidos para atravessar o espaço aéreo saudita a partir de e com destino a "todos os países" com seus voos comerciais.

A autorização aconteceu depois do anúncio surpresa de 13 de agosto de um acordo para normalizar as relações entre Israel e Emirados, o primeiro país do Golfo a tomar a atitude e o terceiro país árabe.

A Arábia Saudita, maior economia do mundo árabe, indicou que não seguiria os passos de Abu Dhabi até que Israel assine um acordo de paz com os palestinos reconhecido pela comunidade internacional.