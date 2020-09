Índia ultrapassa Brasil e se torna segundo país mais atingido pela covid-19

A Índia ultrapassou o Brasil e se tornou o segundo país mais atingido pela covid-19 em todo o mundo, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. Segundo dados compilados pela instituição, a Índia soma 4,204 milhões de infectados pelo novo coronavírus, ante 4,137 milhões do Brasil.



Em termos de óbitos, porém, o país asiático segue na terceira posição no ranking global, com 71,642 mil, abaixo dos 126,650 mil mortos registrados no Brasil.



Os Estados Unidos são o país com maior número de casos e óbitos pela doença, com 6,277 milhões de doentes e 188,942 mil vítimas reportados à Johns Hopkins até esta segunda-feira, 7.



No mundo, já são 27,143 milhões de infectados e 889,352 mil óbitos, informa a universidade americana.