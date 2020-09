Comunicado do Business Wire :Thales

A OPPO, principal fabricante de dispositivos inteligentes do mundo, selecionou o conjunto de produtos e serviços eSIM da Thales para seu OPPO Watch, a primeira série de relógios inteligentes da marca com conectividade celular integrada. O lançamento do OPPO Watch marca um passo estratégico no campo da Internet das Coisas (IoT) para a empresa.

Um dos recursos mais atraentes do OPPO Watch é a conectividade celular baseada em eSIM. O eSIM da Thales permite que os usuários do OPPO Watch desfrutem de uma experiência digital sem problemas ao ativar uma assinatura móvel de maneira remota e permanecer sempre conectados sem ter que depender de um celular. Os usuários podem fazer chamadas de voz ou enviar mensagens a qualquer momento diretamente através do smartwatch, proporcionando uma conectividade contínua durante as atividades físicas ou em outras situações em que carregar um telefone celular é inconveniente. Essa experiência fluida aproveita as soluções eSIM da Thales para oferecer uma linha completa de serviços de assinatura durante o ciclo de vida do dispositivo.

Ao eliminar a necessidade de um espaço para um cartão SIM adicional, o eSIM da Thales torna possível a fabricação de relógios inteligentes elegantes conectados a dispositivos móveis. De fato, ele permite um design mais fino e leve, liberando mais espaço para recursos extras, como resistência à água em até 50 metros de profundidade. Assim, ajuda a OPPO a cumprir sua missão de elevar a vida por meio da arte tecnológica.

O SIM incorporado da Thales foi qualificado por todas as três operadoras de telefonia móvel da China, permitindo que os usuários do smartwatch da OPPO selecionem sua assinatura móvel de qualquer uma dessas operadoras.

"Sendo a primeira incursão da OPPO no mercado de eletrônicos vestíveis, o OPPO Watch marca um passo estratégico no campo de AIoT (IoT Artificial) para a empresa. Graças às soluções eSIM da Thales que trazem a conveniência de um smartphone ao smartwatch, os usuários podem permanecer conectados de uma forma mais inteligente e eficiente sem restrições. Estamos ansiosos para trabalhar com a Thales novamente, dada sua liderança em eSIM e o sucesso de nossa parceria atual." Liu Bo, presidente da OPPO China

"O segmento de dispositivos vestíveis é o segundo maior mercado de eletrônicos de consumo em conformidade com o eSIM, depois dos smartphones. A ABI Research prevê que um total de 315 milhões de vestíveis habilitados para celular serão produzidos até 2025. Os fabricantes de smartwatches, em particular, estão cada vez mais integrando a conectividade eSIM em seus dispositivos de design plano para lidar com novos casos de uso exclusivo dos relógios inteligentes, como é o caso da segurança infantil, esportes e monitoramento de saúde..." David McQueen, diretor de Dispositivos Conectados de Consumo da ABI Research

"A Thales tem a honra de fornecer um pacote completo de soluções eSIM para o OPPO Watch. A AIoT é um dos principais focos da OPPO com o objetivo de oferecer aos clientes experiências perfeitas em sua vida diária, incluindo esporte e saúde. A Thales é o principal parceiro de soluções eSIM da OPPO, capacitando-os com conectividade instantânea para seus dispositivos de consumo. Estamos orgulhosos de acompanhar a OPPO nesta jornada e apoiar totalmente suas ambições de fornecer a seus usuários as melhores inovações disponíveis." Jérôme Bendell, vice-presidente da Thales North Asia e CEO da Thales na Chin

A Thales é a líder mundial em gerenciamento de conectividade eSIM com mais de 200 plataformas de gerenciamento eSIM concedidas por operadoras de telefonia móvel, alianças de operadoras, operadoras móveis com rede virtual, fabricantes automotivos e fabricantes de equipamento original em todos os continentes.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder mundial em tecnologia e está moldando o mundo de amanhã. O Grupo fornece soluções, serviços e produtos a clientes nos mercados aeronáutico, espacial, transporte, identidade e segurança digital e defesa. Com 83 mil funcionários em 68 países, a Thales gerou vendas de EUR19 bilhões em 2019 (em uma base pró-forma, incluindo a Gemalto durante 12 meses).

A Thales está investindo principalmente em inovações tecnológicas digitais - conectividade, big data, inteligência artificial e cibersegurança - que apoiam empresas, organizações e governos em seus momentos decisivos.

Sobre a Thales na China

A Thales oferece soluções inovadoras para a infraestrutura que constitui a espinha dorsal do crescimento da China. O Grupo está presente na China há cerca de 40 anos e é o parceiro de confiança das indústrias chinesas de transporte aéreo e ferroviário urbano. Enquanto isso, desde software seguro a biometria e criptografia, a Thales aplicou com sucesso sua tecnologia avançada para comunicação móvel, bancos, IoT, monetização de software etc. A Thales possui 3 empresas conjuntas e emprega 2,3 mil pessoas com escritórios localizados em oito cidades da China. A Thales estabeleceu centros de P&D; e centros de inovação em Pequim, Dalian e Hong Kong para fornecer soluções inovadoras para a China e para o mercado internacional.

