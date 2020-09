Contas no Instagram de jornalistas do Charlie Hebdo são desativadas temporariamente

As contas no Instagram de duas jornalistas da revista francesa Charlie Hebdo foram desativadas temporariamente neste domingo (6), após uma nova publicação das caricaturas de Maomé que causaram o ataque terrorista de 2015.

"Estas contas foram suspensas por erro. Foram restabelecidas assim que soubemos do caso e já pedimos desculpas", declarou à AFP Mélanie Agazzome, diretora de comunicação do Instagram para a França e sul da Europa.

Para que uma conta seja suspensa na rede social, basta que ela seja denunciada, o que aconteceu neste caso.

O perfil no Instagram da revista Charlie Hebdo "não foi fechado, não foi objeto de censura, e alguns membros compartilharam as caricaturas", completou Agazzome.

A cartunista Coco e a jornalista Laure Dassy se queixaram no Twitter de que suas contas no Instagram haviam sido desativadas, após terem divulgado o site da revista, que na quarta-feira voltou a publicar as caricatura de Maomé de 2006 que transformaram o semanário satírico em alvo de um atentado jihadista em 2015.

A revista publicou novamente as caricaturas no dia que foi iniciado o julgamento dos atentados de 2015 em Paris.

Com o título "Tudo isto (o atentado) por isso (as caricaturas)", a edição vendeu 200.000 exemplares desde o primeiro dia e outros 200.000 foram à venda no sábado.

"Tudo foi restabelecido. É possível que denuncias maciças contra o site provocaram a suspensão automática das contas no Instagram", tuitou Coco.