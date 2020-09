Turquia pede que UE permaneça 'imparcial' em crise com a Grécia

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, pediu neste domingo (6) à União Europeia que permaneça "imparcial" na crise entre o país e a Grécia pelo direito de exploração de uma zona marítima rica em hidrocarbonetos, informou a presidência turca.

Durante uma conversa telefônica com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, o líder turco "convidou as instituições e Estados-membro da UE a permanecer justos, imparciais e objetivos e a atuar de maneira responsável sobre as problemáticas regionais, em especial no Mediterrâneo Oriental", detalhou a presidência turca.

Já Michel enfatizou a importância da distensão entre os dois países e pediu à Turquia que cesse as atividades que possam alimentar as tensões com a Grécia, segundo um diplomata europeu.

Turquia e Grécia, ambos membros da Otan, alimentam uma disputa em relação a depósitos de hidrocarbonetos no Mediterrâneo Oriental, uma zona que Atenas acredita estar sob sua soberania.

A crise, que colocou Ancara contra o bloco europeu, estará na agenda de uma cúpula da UE em 24 e 25 de setembro. Alguns membros da UE pedem sanções contra a Turquia.

Em 10 de agosto, a Turquia enviou um barco de prospecção sísmica escoltado por navios de guerra às águas entre Grécia e Chipre, o que levou Atenas a realizar manobras navais para defender seu território marítimo.

No sábado, o presidente Erdogan ameaçou a Grécia durante um discurso televisionado: "Eles entenderão, seja pela linguagem política e diplomática, ou pelas amargas experiências no campo".

Charles Michel declarou a Erdogan durante a conversa telefônica que "todas as medidas seriam contempladas" durante a cúpula de final de setembro, de acordo com a diplomacia europeia.