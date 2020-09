Em meio à emoção, torcedores do Wuhan voltam a ver sua equipe ao vivo

Um simples empate pode às vezes provocar emoções tão fortes quanto uma vitória. Os torcedores do Wuhan Zall, clube de futebol da cidade de onde surgiu o novo coronavírus, não conseguiram segurar as lágrimas neste domingo ao assistir a sua primeira partida ao vivo desde o início da pandemia.

Após um início de temporada com portões fechados, a Superliga Chinesa (CSL) está mais uma vez aberta para um pequeno número de espectadores, com a condição de que tenham sido declarados negativos para covid-19 em testes realizados nos sete dias anteriores à partida.

Neste domingo, cerca de 300 torcedores de Wuhan fizeram a viagem de 750 quilômetros até Suzhou para ver seu time enfrentar um dos candidatos ao título, o Beijing Guoan.

E a emoção dos fiéis aficionados foi proporcional à espera tão longa.

Depois de ir para o intervalo perdendo por 2 a 0, o Wuhan Zall reagiu no segundo tempo com dois gols em três minutos e garantiu um ponto.

"Quando empatamos, não conseguimos deixar de chorar nas arquibancadas", disse Gao Yajun, um torcedor de longa data, que deixou Wuhan pela primeira vez desde o surgimento do coronavírus no final de 2019.

Por alguns segundos, a doença e as medidas de distanciamento social desapareceram da mente. Pulando e se abraçando, os torcedores do Zall cantavam e batiam seus tambores aos gritos de "Wuhan, Wuhan!". Logo se juntaram a eles o time e a comissão técnica do clube de Wuhan, que os aplaudiram de dentro do campo.

- 'A vida recomeçou' -

"Estamos muito felizes e sinto que esta noite será difícil dormir para nós", acrescentou Gao, de 42 anos, com as unhas pintadas de laranja e branco, as cores do Wuhan Zall, e usando uma máscara com o escudo de sua equipe.

A expectativa estava no auge há alguns dias para os torcedores do Wuhan, que não iam a uma partida de seu time havia nove meses. Desde a entrada no estádio e durante todo o jogo, todos permaneceram em pé e não pararam de torcer pelo time.

"Temos corações e uma fidelidade inabalável, e permanecemos unidos através do vento e das ondas", entoaram os fãs no estádio de Suzhou, que mesmo assim estava quase deserto para respeitar as medidas contra a propagação do vírus.

Antes do início da partida, eles estenderam uma bandeira de agradecimento a todo o país pelo apoio na luta contra o coronavírus que tanto atingiu sua cidade.

No final de janeiro, Wuhan, com seus 11 milhões de habitantes, foi a primeira cidade do mundo a ser confinada por causa do coronavírus.

A cidade ficou sem contato com o exterior durante 76 dias.

Mas "agora a vida recomeçou e estamos de volta ao estádio. Podemos mostrar ao resto da China e ao mundo inteiro o espírito do povo de Wuhan", comemorou Gao.

"Wuhan agora é uma cidade segura, espero que todos venham visitar Wuhan. Se você é fã de futebol, venha torcer pelo time conosco!", convidou Shi Anshi, de 74 anos.