Erdogan se reúne com chefe do governo da Líbia reconhecido pela ONU

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, manteve uma reunião a portas fechadas neste domingo (6) em Istambul com o chefe do governo líbio reconhecido pela ONU, pouco antes de um encontro de representantes das duas autoridades líbias rivais no Marrocos.

Em uma imagem da reunião, publicada pelo site da presidência turca, é possível ver o presidente Erdogan e o chefe do Governo de União Nacional (GNA), Fayez al Sarraj, em pé um ao lado do outro posando para fotos com expressões neutras.

Nenhuma declaração à imprensa foi feita.

Depois da queda do regime de Muamar Khadafi, após uma revolta popular em 2011, a Líbia se tornou palco de guerra civil e disputas por influência.

Atualmente, duas autoridades disputam o poder: o GNA de Fayez al Sarraj, com sede em Trípoli e reconhecido pela ONU, e um poder personificado no marechal Khalifa Haftar, homem forte do leste do país que conta com o apoio de parte do Parlamento eleito e em particular do seu presidente, Aguila Saleh.

A Turquia respalda o GNA contra Haftar, que tem o apoio de Egito, Emirados Árabes Unidos e Rússia.

O governo turco assinou acordos marítimos e de segurança com o GNA no ano passado e enviou drones que mudaram o rumo do conflito a favor do governo de Sarraj.

Em 21 de agosto, as autoridades rivais na Líbia anunciaram separadamente o cessar das hostilidades e a organização de eleições no país, uma iniciativa comemorada pela ONU e países árabes e ocidentais.

Representantes de ambos os lados devem reunir-se para negociações no Marrocos neste domingo, de acordo com uma fonte diplomática.