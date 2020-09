Turquia inicia exercícios militares em Chipre do Norte

O exército turco iniciou, neste domingo (6), os seus exercícios anuais na República Turca de Chipre do Norte, entidade reconhecida apenas por Ancara, num contexto de tensões com a Grécia no Mediterrâneo oriental.

A busca da Turquia por reservas de combustível e gás em águas reivindicadas pela Grécia agravou as relações entre os dois países, ambos membros da OTAN.

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan ameaçou Atenas no sábado: "Eles vão entender, seja com a linguagem dos políticos e da diplomacia, ou no terreno, com experiências amargas".

A OTAN anunciou esta semana que os líderes gregos e turcos concordaram em entrar em "negociações técnicas" com o objetivo de prevenir quaisquer novos incidentes entre os navios dos dois países.

Mas o governo grego negou estar disposto a participar e a Turquia acusou a Grécia de rejeitar o diálogo.

Neste contexto de fortes tensões, o exército turco lançou "Tempestade no Mediterrâneo", manobras realizadas em colaboração com as forças de segurança de Chipre do Norte, segundo o vice-presidente turco, Fuat Oktay.

O ministério da Defesa turco tuitou que os exercícios, que vão durar até quinta-feira, eram "um sucesso".

A ilha do Chipre está dividida em duas: ao sul, a República de Chipre, membro da União Europeia, e a RTCN ao norte.