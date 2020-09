Chefe do Hezbollah recebe líder do Hamas em visita ao Líbano

O chefe do movimento xiita Hezbollah, HasSan Nasrallah, recebeu o líder do movimento palestino Hamas, Ismail Haniyeh, em visita ao Líbano, para discutir a normalização das relações entre os países árabes e Israel, segundo a emissora de televisão Al-Manar neste domingo (6).

Haniyeh, chefe do gabinete político do Hamas, está no Líbano desde quarta-feira para sua primeira visita ao país em quase 30 anos. Sua viagem segue o acordo entre Emirados Árabes Unidos e Israel anunciado em 13 de agosto com o objetivo de regularizar suas relações.

A TV Al-Manar, do Hezbollah, publicou em seu site fotos de Nasrallah e Haniyeh sentados juntos usando máscaras de proteção contra o coronavírus.

De acordo com o canal, eles falaram sobre os "acontecimentos políticos e militares na Palestina, no Líbano e na região", citando "os perigos para a causa palestina", provocados em especial pelos "projetos árabes de normalização" das relações com Israel.

Também ressaltaram a "solidez" dos laços entre o Hezbollah e o Hamas, bem como a "estabilidade" do "eixo de resistência", terminologia usada para designar o movimento xiita libanês e seus aliados, particularmente o Irã, em sua luta contra Israel.

Não foram divulgados detalhes sobre a data e local do encontro. Nasrallah viveu em um local secreto por uma década e não costuma fazer aparições públicas. Em 2014, ele disse que se mudava frequentemente.

O Hezbollah entrou em confronto com Israel nas últimas semanas na fronteira com o Líbano. Também há com frequência ataques mortais, atribuídos a Israel, contra combatentes do Hezbollah envolvidos no conflito na Síria.

Haniyeh esteve em Beirute na quinta-feira para participar de uma reunião ampla de organizações palestinas contra a normalização das relações entre os países árabes e Israel.

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que seu país está negociando em segredo com líderes árabes e muçulmanos a regularização de suas relações.