Incêndio florestal obriga evacuação no norte da Califórnia

Um incêndio florestal no norte da Califórnia, no oeste dos Estados Unidos, fez com que dezenas de pessoas fossem evacuadas por helicóptero, disseram as autoridades locais neste domingo.

Os militares já resgataram 63 pessoas no Mammoth Pool, na reserva nacional Sierra, cerca de 70 quilômetros a nordeste de Fresno, disseram os bombeiros locais no Twitter.

Entre os evacuados estão dois gravemente feridos e 10 moderadamente feridos, de acordo com a mesma fonte.

"Os helicópteros partem novamente para continuar as operações de resgate. Não se sabe o número de pessoas que ainda estão lá", acrescentaram os bombeiros.

O gabinete do xerife do condado de Madera disse no Facebook que cerca de 150 pessoas ficaram presas em razão das chamas nesse local popular e pediu às pessoas que evitassem a área.

O incêndio começou em um terreno acidentado na sexta-feira, no início de um fim de semana marcado por uma nova onda de calor na Califórnia.

Em meados de agosto, outra onda de calor gerou incêndios que devastaram mais de 600.000 hectares de floresta nas últimas três semanas.