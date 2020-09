Ativistas ambientais são indiciados por bloqueio de gráficas no Reino Unido

Vinte e seis pessoas foram indiciadas no Reino Unido após o bloqueio de gráficas por ativistas do grupo ambientalista Extinction Rebellion, que interrompeu a distribuição de diversos jornais no sábado, anunciou a polícia neste domingo (6).

Dezenas de ativistas bloquearam o acesso a duas gráficas do grupo Newsprint de sexta a sábado e acusaram vários jornais, especialmente do grupo News Corp do magnata Rupert Murdoch, de não abordar adequadamente "o clima e a urgência ecológica".

De acordo com um comunicado da polícia local, 26 pessoas foram acusadas de "invasão agravada" e liberadas com condições após o bloqueio da gráfica Knowsley, perto da cidade de Liverpool.

Após o bloqueio de outra gráfica, em Broxbourne, no norte de Londres, 50 pessoas foram colocadas em prisão preventiva.

Essas ações, amplamente denunciadas como um atentado à liberdade de imprensa, gerou uma onda de condenações no país por todos os lados, desde o primeiro-ministro conservador Boris Johnson até a oposição trabalhista.