Explosão em mesquita de Bangladesh deixa ao menos 11 mortos e dezenas de feridos

Um gasoduto subterrâneo próximo à mesquita Baitus Salat Jame, em Narayanganj, próximo à capital de Bangladesh, explodiu nesta noite matando ao menos 11 pessoas, incluindo um menino, e deixando dezenas de feridos com queimaduras graves, conforme informações de autoridades do país divulgadas neste sábado.



Na manhã de sábado, ao menos 37 pessoas tinham ingressado na unidade de queimados de um hospital estatal, a maioria em estado crítico e com queimaduras em até 90% do corpo, de acordo com a coordenadora da unidade, Samanta Lal Sen. As emissoras de TV locais relataram que, devido ao impacto da explosão, pelo menos seis aparelhos de ar-condicionado também explodiram dentro da mesquita. Os bombeiros investigam a causa do incidente. Fonte: Associated Press.