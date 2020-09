Comissão Europeia defende mais clareza em medidas para conter covid

A Comissão Europeia aprovou nesta sexta-feira, 4, uma proposta do Conselho Europeu para garantir que quaisquer medidas dos países da União Europeia para restringir a livre circulação por causa da pandemia da covid-19 seja coordenada e comunicada de modo claro no bloco. Além de um comunicado, a Comissão divulgou vídeo com a presidente do órgão, Ursula von der Leyen sobre o tema.



O comando da UE argumenta que a limitação da covid-19 é algo necessário, mas busca consertar o quadro de dúvidas sobre como e quando pessoas pertencentes ao próprio bloco podem realizar viagens a outras nações. A UE propôs um código comum, segundo ela mais claro e seguro, a fim de ajudar nessa comunicação.



Ontem, ministro das Relações Exteriores do G20 realizaram reunião virtual e reconheceram a importância de se abrir fronteiras, sem detalhar medidas.