Trump reafirma que vacina virá logo e que EUA faz 'ótimo trabalho' na pandemia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou nesta sexta-feira que haverá uma vacina contra a covid-19 "em breve", e que acredita que "boas notícias" estão próximas, e citou algumas empresas com quem estaria conversando.



Trump afirmou que um "ótimo trabalho está sendo feito" no combate à pandemia no país, e disse que, em Estados como Flórida, Texas, Arizona e Califórnia os números de casos estão caindo. Sobre o anúncio dos números dos empregos nos Estados Unidos nesta manhã, Trump celebrou os números, e disse que o país está se recuperando da "praga chinesa".



A fala ocorreu em meio ao anúncio do estabelecimento econômico de um acordo entre Sérvia e Kosovo com representantes das duas nações, mediado por Trump. Ele indicou que o acerto foi "centrado na criação de trabalho e crescimento dos dois países".