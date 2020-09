Comunicado do Business Wire :JDE Peet's

JDE Peet's (Euronext Amsterdam: JDEP), o maior grupo de café puro e chá do mundo em receita, anunciou hoje a nomeação de Fabien Simon como CEO a partir de 7 de setembro de 2020. Ele está baseado em Amsterdam.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200904005443/pt/

Fabien Simon at the Euronext Amsterdam bell ringing ceremony on 29 May 2020. (Photo: Business Wire)

Simon, que atuou como Diretor da JDE Peet's desde a sua listagem, tem uma vasta experiência na empresa e no setor. Simon liderou a listagem bem-sucedida de JDE Peet's na bolsa de valores Euronext Amsterdam em maio de 2020, levantando EUR2,58 bilhões na maior IPO da Europa do ano. Entre agosto de 2014 e janeiro de 2019, ele foi CFO da Jacobs Douwe Egberts (JDE) e liderou sua estratégia de M&A; e várias integrações de grande escala.

"Ninguém conhece este negócio melhor do que Fabien", disse Olivier Goudet, presidente da JDE Peet's e CEO e sócio-gerente da JAB. "Fabien não apenas liderou o sucesso da IPO da JDE Peet's, ele supervisionou a própria criação da JDE e sua transformação em uma potência global de café e chá."

A nomeação de Simon segue o forte desempenho no primeiro semestre de 2020, período durante no qual a empresa demonstrou a resiliência de nossos negócios e marcas, apesar da ruptura econômica e social sem precedentes da Covid-19.

"JDE Peet's é um negócio raro com histórico comprovado de desempenho em ciclos econômicos, de mercado e de consumo", acrescentou Simon. "É um privilégio liderar esta empresa em sua próxima fase de crescimento, com base em nosso portfólio exclusivo de marcas, produtos e canais para atender às necessidades de nossos clientes e capitalizar sobre as inúmeras oportunidades de ganhar participação de mercado em café e chá globalmente. Estou ansioso para liderar este negócio incrível nos próximos anos."

Simon sucede Casey Keller, que decidiu retornar aos Estados Unidos para ficar com sua família, que não pôde se mudar para Amsterdã devido a implicações de saúde e segurança relacionadas à pandemia.

Goudet acrescentou: "Em nome da diretoria, gostaria de agradecer a Casey por suas contribuições para esta organização. Casey ingressou na Peet's Coffee como CEO em 2018 e, sob sua liderança, alcançou um forte crescimento e ganhos recordes de participação de mercado. Ele então assumiu o comando da JDE Peet's e demonstrou liderança notável e ótimos resultados em meio a um ambiente operacional extraordinário. Desejamos o melhor a ele e sua família."

Simon é nomeado CEO pelo Conselho. A nomeação será entregue para formalização na próxima assembleia geral.

NOTA AOS EDITORES - BIOGRAFIA E FOTOGRAFIA EXECUTIVA

Fabien Simon, um cidadão francês que vive em Amsterdã desde 2014, é Diretor da JDE Peet's desde sua criação e foi responsável por liderar sua listagem de sucesso na bolsa de valores Euronext Amsterdam em maio de 2020. Ele também atuou como sócio e CFO da JAB desde janeiro de 2019 e como presidente da plataforma de cuidados para animais de estimação. Simon deixará todas as suas outras funções na JAB, incluindo seus cargos no conselho da Keurig Dr Pepper e Krispy Kreme e sua função de CFO na JAB. Entre agosto de 2014 e janeiro de 2019, Simon foi CFO da JDE e liderou sua estratégia de M&A; e várias integrações de grande escala. Antes da JDE, ele passou 13 anos na Mars, ocupando vários cargos de liderança em finanças, inclusive CFO da Ásia-Pacífico, Vice-presidente e CFO da Petcare Europa e Diretor Financeiro da Europa. Simon também passou oito anos na Valeo em uma variedade de funções de liderança, inclusive Diretor Financeiro. Ele possui um mestrado em Finanças e Economia pela Universidade de Picardie Jules Verne, em Amiens, e um Certificado de Revisor Oficial de Contas. Ele mora em Amsterdã com sua esposa e três filhos.

Sobre a JDE Peet's

JDE Peet's é o maior grupo mundial de café e chá puro por receita, que serviu aproximadamente 130 bilhões de xícaras de café e chá no ano financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019 ("ano fiscal") em mais de 100 países desenvolvidos e emergentes. Com um portfólio de mais de 50 marcas líderes mundiais, regionais e locais de café e chá, a JDE Peet's oferece uma extensa variedade de produtos e soluções inovadoras e de alta qualidade em café e chá para atender às necessidades dos consumidores em todos os mercados, preferências dos consumidores e níveis de preços. No ano fiscal de 2019, a JDE Peet's gerou um total de vendas de EUR 6,9 bilhões e tinha em média 21.255 funcionários em todo o mundo. O portfólio global da JDE Peet's inclui Jacobs, Peet's, L'OR, Senseo, Tassimo e Ti Ora.

Para obter mais informações, acesse http://www.JDEPeets.com.

Este comunicado de imprensa contém informações que devem ser disponibilizadas ao público nos termos do Regulamento (UE) 596/2014.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200904005443/pt/

The One Nine Three Group para JDE Peet's e JAB Zach Siegel: zach@the193.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.