Comunicado do Business Wire :The Estée Lauder Companies Inc.

Hoje, The Estée Lauder Companies (NYSE: EL) anunciou que Tara Simon se uniu à The Estée Lauder Companies como Vice-Presidente Sênior e Diretora Geral Global da Too Faced, a partir de 31 de agosto de 2020. Ela se reportará a John Demsey, Presidente Executivo do Grupo, The Estée Lauder Companies (ELC), sucederá Eric Hohl, que está deixando a empresa.

Tara se uniu à Too Faced proveniente da ULTA BEAUTY, onde atuou mais recentemente como Vice-Presidente Sênior de Merchandising da Prestige Beauty. Nesta função, Tara foi responsável pela evolução bem-sucedida do modelo de negócios e elevação das marcas de luxo da ULTA BEAUTY, liderando um crescimento sem precedentes na participação total de mercado da Prestige Beauty da empresa. Como líder da Equipe de Merchandising de Prestígio da ULTA BEAUTY, Equipe de Estratégia de Merchandising e Equipe de Marcas Emergentes, Tara aumentou drasticamente o número de marcas de prestígio vendidas por meio do varejista, atraindo lançamentos exclusivos de marcas poderosas bem estabelecidas como M·A·C e Clinique, enquanto também busca agressivamente e lança com sucesso marcas menores de startup, resultando em maior engajamento e lealdade do consumidor.

Tendo uma parceria estreita com os fundadores da Too Faced, Jerrod Blandino e Jeremy Johnson, desde 2006, Tara é bem versada no valor da marca exclusivamente vibrante e descaradamente feminino. Ela fez parceria com os fundadores durante seu período na ULTA BEAUTY e anteriormente durante sua gestão na Sephora, onde atuou como Diretora de Desenvolvimento de Negócios e Gerente Divisional de Mercadorias de Cores.

"Tara é uma líder estratégica visionária e construtora de marca com profunda experiência em beleza e maquiagem de prestígio", disse o Sr. Demsey. "Ela é uma força, com energia imparável e caráter admirável. Tara tem grande respeito pela visão, coragem e paixão com que Jerrod e Jeremy construíram a Too Faced. Ela será fundamental para ajudar a trazer a narrativa exclusiva da marca centrada nos produtos e experiências inspiradores de Jerrod para novos públicos em todo o mundo. Sua ampla experiência e capacidade de gerar resultados de negócios vencedores dentro do espaço de beleza de prestígio e especialidade a tornam especialmente adequada para levar a Too Faced a novos níveis de sucesso."

Como Vice-Presidente Sênior e Diretora Geral Global da Too Faced, Tara será responsável por orientar e implementar a visão estratégica global da marca e liderar as equipes talentosas em toda a organização a fim de executar estas estratégias vencedoras. Com sua sólida experiência em valor de marca e marketing, ela fará parceria com Jerrod, Jeremy para alavancar um entendimento mais profundo dos consumidores existentes a uma afinidade e lealdade ainda mais fortes bem como trazer novos públicos à marca. Ao mesmo tempo, sua experiência operacional e de varejo permitirá que ela crie modelos de serviço inovadores e formatos de merchandising por canal com o fim de acelerar o varejo e as oportunidades diretas ao consumidor.

Tara recebeu vários prêmios e homenagens em reconhecimento por sua carreira excepcional, incluindo um Prêmio Achiever de Mulheres Executivas de Cosméticos (CEW) em 2018. Ela faz parte do Conselho de Liderança Feminina de Harvard apoiando o Programa de Políticas Públicas e Mulheres da Escola Kennedy, está no Conselho Nacional de Diretores da CEW, e atuou no Conselho Consultivo do The NPD Group.

Sobre a The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais fabricantes e comerciantes mundiais de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com cabelos. Os produtos da empresa são vendidos em cerca de 150 países e territórios sob nomes de marcas, incluindo: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Prescriptives, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, Kiton, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, Tom Ford, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, By Kilian, BECCA, Too Faced e Dr. Jart+.

