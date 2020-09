Comunicado do Business Wire :Neato Robotics

A Neato Robotics, líder em robôs aspiradores inteligentes domésticos, anunciou hoje o lançamento dos mais novos modelos para a sua linha premium, os Neato D10, D9 e D8, na IFA Berlin 2020. Os robôs aspiradores da Neato são a última palavra em limpeza, com a melhor tecnologia de sua categoria, de fácil configuração e feitos para durar.

"Combinamos os 15 anos de experiência da Neato no setor com a opinião do consumidor e as últimas inovações em robótica e tecnologia de inteligência artificial, e estamos ansiosos por apresentar ao mundo esses novos e fantásticos produtos, os melhores que já fizemos. A mais nova linha de robôs aspiradores inteligentes da Neato tem design e tecnologia exclusivos, com experiência premium do usuário e o novo aplicativo MyNeato, que mostra nosso compromisso em facilitar a vida diária através da robótica", disse o CEO da Neato, Thomas Nedder.

Os novos robôs aspiradores da Neato apresentam a melhor qualidade de construção e experiência do usuário da categoria, ao mesmo tempo em que se beneficiam do primeiro design em D do setor. Os proprietários de um Neato conseguem limpar de canto a canto, ponta a ponta com a vassoura mais larga e o maior compartimento para pó do mercado. Apresentando o primeiro filtro True HEPA do mercado, o Neato D10 captura até 99,97% dos alérgenos, além de partículas de pelo e poeira que chegam a 0,3 mícron. Configurar um Neato nunca foi tão fácil, com uma conexão Bluetooth ao Wi-Fi e processo integrado de seis passos em nosso novo aplicativo MyNeato, o mais rápido processo de configuração do setor, para começar a limpar imediatamente.

Neato D10

Com tempo de funcionamento de até 150 minutos, filtro True HEPA para capturar até 99,97% dos alérgenos de até 0,3 mícron, e a mais recente tecnologia LaserSmartTM baseada em LIDAR, o Neato D10 tem o melhor desempenho para a limpeza definitiva.

Neato D9

O Neato D9 faz o trabalho sujo por você. Com um filtro do tipo Ultra-Performance HEPA que captura 99,5% de poeira e alérgenos, tempo de funcionamento de até 120 minutos e a tecnologia LaserSmartTM exclusiva da Neato, ele irá limpar quando e onde você quiser, até mesmo no escuro.

Neato D8

O Neato D8 vem com a qualidade exclusiva e a tecnologia pioneira do setor, que você espera de um Neato, como o maior compartimento de poeira, vassoura extra larga e a mais recente tecnologia LaserSmartTM, com melhor experiência de usuário, tempo de funcionamento de até 90 minutos e eficiência de limpeza aprimorada.

A nova linha de produtos estará disponível no último trimestre de 2020 para as lojas participantes na América do Norte, Europa, Japão e nos Estados Unidos em NeatoRobotics.com.

Sobre a Neato

A Neato Robotics desenvolve robôs inteligentes domésticos para melhorar a vida das pessoas e resolver problemas reais. A Neato tem o compromisso de criar uma experiência de limpeza verdadeiramente personalizada, garantindo que os robôs evoluam e se adaptem ao consumidor. A Neato impulsiona a inovação com as tecnologias de navegação LaserSmartTM baseada em LIDAR, de conectividade doméstica inteligente e limpeza superior. Para mais informações, acesse www.neatorobotics.com e inscreva-se nos canais da Neato Robotics no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.

Kriselle Laran Chefe de comunicações globais da Neato press@neatorobotics.com Alex Stephan Vice-presidente do Zeno Group alex.stephan@zenogroup.com

