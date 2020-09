Petroleiro em chamas na costa do Sri Lanka

Um petroleiro com bandeira panamenha, com mais de 270.000 toneladas de petróleo, estava em chamas nesta sexta-feira perto da costa do Sri Lanka, pelo segundo dia consecutivo, agravando os temores de um grande vazamento no Oceano Índico.

Navios do exército cingalês de Guarda Costeira da Índia tentavam controlar as chamas, com a ajuda de um helicóptero de combate a incêndios.

O "New Diamond", que transporta 270.000 toneladas de petróleo bruto e 1.700 de diesel, emitiu um pedido de socorro na quinta-feira, após uma explosão em uma sala de máquinas, quando estava a 60 quilômetros da costa cingalesa.

A Marinha do Sri Lanka afirmou que as chamas não se alastraram para a carga do navio e considera que não há perigo imediato para a costa do país, mas expressou preocupação com os riscos de vazamento.

"As informações preliminares da tripulação confirmam que um marinheiro filipino morreu na explosão de uma caldeira na quinta-feira", afirmou a Marinha em um comunicado.

O petroleiro, de 330 metros de comprimento, do tipo VLCC (Very large crude carrier), tinha 23 tripulantes: 18 filipinos e cinco gregos. Todos foram retirados da embarcação na quinta-feira, exceto o corpo do marinheiro que faleceu na explosão.

O petroleiro saiu do Kuwait e tinha como destino o porto indiano de Paradip.