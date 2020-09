Teste da Roche para distinguir covid-19 da gripe recebe autorização nos EUA

O grupo farmacêutico suíço Roche recebeu autorização da agência americana de medicamentos para fazer um teste de diagnóstico que permita detectar e distinguir o SARS-CoV-2 dos vírus da gripe A e B, anunciou o laboratório nesta sexta-feira.

Denominado "cobas SARS-CoV-2 & Influenza A/B", o teste de diagnóstico foi aprovado pela agência de remédios dos Estados Unidos, a 'Food and Drug Administration' (FDA), no âmbito de um procedimento de autorização de emergêncua, afirma um comunicado.

Também estará disponível nos mercados que aceitem a normativa CE (conformidade europeia), explicou o grupo suíço.

"Com a estação da gripe que se aproxima, este novo teste é particularmente importante na medida em que o SARS-CoV-2 e as infecções gripais dificilmente podem ser diferenciados com base apenas nos sintomas", declarou Thomas Schinecker, diretor geral da divisão de diagnósticos da Roche.

"Agora, com apenas um teste, os profissionais e saúde podem oferecer um diagnóstico em total confiança e o tratamento mais eficaz para seu paciente", completou.

O teste, realizado com mostras nasais ou nasofaríngeas obtidas com swab, poderá ser usado nos aparelhos Cobas 6800 e 8800, capazes de tratar grandes volumes de mostra. No caso deste teste, os equipamentos podem apresentar até 96 resultados em três horas, destaca a Roche.

Líder mundial da área de oncologia, o grupo suíço também tem uma importante divisão especializada em diagnósticos médicos.