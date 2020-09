Comunicado do Business Wire :Physitrack

Physitrack, a maior fornecedora de tecnologias virtuais para os cuidados em saúde em mais de 102 países, e a maior fornecedora de soluções para o atendimento remoto em fisioterapia durante a pandemia do Covid-19, continua sua expansão global através de seu lançamento no mercado brasileiro.

Após investimentos substanciais na infraestrutura brasileira através dos serviços da Amazon Web, assim como o desenvolvimento de uma versão completa e traduzida para o português, a Physitrack chega ao mercado brasileiro.

Henrik Molin, CEO e co fundador da Physitrack, declarou: "Estamos muito entusiasmados em oferecer nossa tecnologia para os mais de 200 milhões de brasileiros em um momento onde eles estão lutando corajosamente contra os efeitos devastadores da Covid-19. Para ajudarmos ao máximo, fizemos questão de estender as opções de teste gratuito. Além disso, os preços para aquisição da ferramenta e sua própria funcionalidade, estão adaptados às necessidades urgentes de assistência em saúde, para que assim os profissionais possam rapidamente fornecer um serviço diferenciado aos pacientes que necessitam de cuidados enquanto enfrentam o isolamento social e as medidas de distanciamento.

De maneira notável, o Physitrack oferecerá aos profissionais brasileiros o uso completamente gratuito da ferramenta por até 30 dias, assim como seu serviço complementar de telecomunicação durante toda a pandemia da Covid-19.

Os esforços para a expansão brasileira do Physitrack serão liderados por uma equipe local, com apoio e assistência das equipes globais do Physitrack.

Para maiores informações, por favor, visite: https://www.physitrack.com

A Physitrack é um parceiro da Apple Mobility (NASDAQ: AAPL) e o fornecedor líder mundial de tecnologia para cuidados virtuais em saúde. A Physitrack trabalha com dezenas de milhares de serviços de saúde públicos e privados em todo o mundo, os quais cuidam de milhões de pacientes em mais de 100 países.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200904005166/pt/

Para maiores informações, favor entrar em contato: Physitrack Limited Raul Perojo, Gerente de Programas, Physitrack Brasil: rp@physitrack.com

